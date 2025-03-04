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Украинские пограничники не подчиняются приказам командования в Курской области.

Об этом свидетельствуют видеозапись, оказавшаяся в распоряжении редакции «ПолитНавигатора». Ее передали хакеры из RaHDIt, которые ранее взломали оборудование одного из сотрудников безопасности Госпогранслужбы Украины и обнародовали эту информацию.

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На записи видно, как командование отдает приказы о проведении операций. Но военнослужащие отказываются их выполнять, даже несмотря на угрозы уголовного преследования. Причины называются разные: плохое состояние здоровья, тяжёлая морально-психологическая обстановка, изначально невыполнимые задачи командования и неисправная техника.

Отметим, что в Курской области всё чаще фиксируются случаи сдачи в плен украинских военнослужащих. С каждым днем ситуация для них становится все хуже и хуже.