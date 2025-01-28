Украинские раввины пособничают нацистам вместе с Зеленским

Катя Добрина.  
28.01.2025 20:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Искажение реальности на Украине достигло таких масштабов, что возглавляющий украинских неонацистов еврей «скорбит» в Бабьем Яру по замученным украинскими нацистами евреям. И это не смущает раввинов, сопровождающих Зеленского на панихиде.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Искажение реальности на Украине достигло таких масштабов, что возглавляющий украинских неонацистов еврей «скорбит» в...

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«Берём армию, она же вся обвешена нацистской символикой! Отдельные подразделения вообще нацистские, и этого не скрывают. Тот же «Азов», который растворился в Вооруженных силах Украины – это чистый нацизм, где не просто символика, а идеология такая. «Белый вождь арийцев» Билецкий в своих теоретических работах чётко сформулировал, чем занимается украинский национализм – он борется с семитами и недочеловеками. Что написано пером – не вырубишь топором. Брошюрки-то никуда не делись. И это все было проговорено ещё в его бытность в Харькове», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что патриоты Украины чем занимались, тем и занимаются сейчас. По крайней мере, которые ещё в живых остались.

«Поэтому очень странно, что президент Украины, построенной на ярко выраженной нацистской идеологии, приходит к месту, где такие же нацисты в своё время уничтожали людей. И он приходит скорбеть. И это очень странно. Тем более, что в Бабьем Яру расстрелами занимались не немцы, а украинские националисты, что зафиксировано документально.

Я не думаю, что Зеленский себя отождествляет с еврейским народом. Зеленский представляет собой антропологическую пыль. И еще лет 10 назад он и не задумывался о том, что он еврей. Просто обстоятельства сложились, приходится уже это учитывать», – подчеркнул Ваджра.

«Хорошо, Зеленский попал в эту ситуацию, и он пытается это всё культивировать, хранить и оберегать, потому что от этого зависит его судьба, благосостояние и так далее. Но раввинам это зачем? Не могу понять, они зачем в это вляпались? Пришли с человеком, который представляет идеологию убийства еврейского народа», – указал эксперт.

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