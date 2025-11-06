Украинские «Не рабы» скулят, что получилось совсем не так, как обещали на Майдане

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские солдаты ощущают себя настоящими рабами, лишёнными всех. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно начать это выступление с сообщения от добровольца, который сейчас в аду там, на передовой. Он пишет: «сегодня услышал такие тезисы от двух офицеров: мы здесь все рабы системы без права на выбор, без права на освобождение. Даже то, что по закону нам положено – отпуск, получаем лишь с разрешения своего хозяина, комбрига».

Наши защитники чувствуют себя рабами в армии. Вы понимаете, насколько это не перспективно для нашей борьбы против рашистской агрессии? Доброволец, который в 2022 году пошёл защищать отечество, тоже писал, что они чувствуют к себе отношение как к рабам, в армии», – сказал Мазурашу.

«Самые лучшие, самые патриотичные, самые смелые представители украинского народа, которые встали на защиту Украины, чувствуют к себе отношение, как к рабам. Вы понимаете, как это критично? Если так будет и дальше продолжаться, то начнут исчезать офицеры.

Давайте прекращать это в нашей стране, издевательство одних украинцев над другими украинцами. Это позор для нашей страны!

Все знают это прекрасно, что это схематоз в нашей стране. Все знают, что это бьет по обороноспособности, по нашей способности сопротивляться врагам», – сотрясал воздух депутат.