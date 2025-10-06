Украинские дроны взрываются в руках у солдат, – экс-командир ВСУ

Анатолий Лапин.  
06.10.2025 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 551
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина неспособна обеспечить себя дронами-камикадзе, о массовом производстве которых говорил диктатор Зеленский, а то, что поставляется в войска, часто браковано и взрывается прямо на стартовом столе или в руках и у солдат.

Об этом в эфире видеоблога Dmytro News заявил списанный после ранения из ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где наш, где весь наш этот ОПК, про который нам там рассказывают, я вот недавно нашел слова нашего горячо любимого президента Владимира Зеленского, относительно того, что Украина может производить восемь миллионов дронов различного типа на год, но нам нужно финансирование.

И потом выходит Сергей Стерненко и говорит, что 60% от поставленных двух миллионов FPV, ну скажем так, они малопригодны для боевого применения. И это очень серьезно.

Потому что люди, которые далеки от войны, они почему-то думают, что дрон — это вот взял, все, полетел, ну как «Мавик». Нет, FPV-дрон, это настолько простая, фактически, скажем так, конструкция, настолько и сложная, потому что, не дай боже, там будет какая-то хреновая плата инициации… это подрыв. Может быть, самоподрыв на стартовом столе или в руках у сапера.

И у нас, оказывается, дроны уже небезопасны для самих украинцев. И это очень большой вопрос», – заявил Петров.

