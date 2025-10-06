Украина неспособна обеспечить себя дронами-камикадзе, о массовом производстве которых говорил диктатор Зеленский, а то, что поставляется в войска, часто браковано и взрывается прямо на стартовом столе или в руках и у солдат.

Об этом в эфире видеоблога Dmytro News заявил списанный после ранения из ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

