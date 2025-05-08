Украинская ведущая не выдержала хвастовства натовского адмирала

Елена Острякова.  
08.05.2025 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО становится все сильнее, и Россия с Китаем ее боятся.

С таким утверждением бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр выступил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО становится все сильнее, и Россия с Китаем ее боятся. С таким утверждением бывший...

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«Присутствие председателя Си на Красной площади завтра является свидетельство того, что силы зла объединяются, потому что их пугает сила, которую демонстрируют страны-члены НАТО. Мы умножаем свою силу каждый день. Алармистское заявление Шойгу о том, что страны-члены НАТО готовятся отбивать российскую атаку, – это лучший комплимент, какой мы могли получить.

Союзники по НАТО становятся все более стойкими. Производство нашей оборонной промышленности растет. Конечно, недостаточно быстрыми темпами, но мы двигаемся в правильном направлении. НАТО будет продолжать оставаться сильной, и даже сильнее, чем когда-нибудь. Я знаю, что кое-кто поднимает брови, когда я это говорю, но это правда!», – трещал Бауэр.

Даже украинская ведущая форума не выдержала такого бесстыжего хвастовства.

«Я должна признаться, что я была одной из тех, кто поднял брови. Если обратиться к проблеме 5-й статьи, это четыре строки на бумаге. Но сильными и эффективными их делает то, что стоит за этими словами. Это десятилетия общего планирования, сосредоточение сил, военной техники, учения, в которых большую роль играют США. Не могли бы вы пояснить, как выход США из европейских структур безопасности может быть компенсирован», – сказала ведущая.

Бауэр заверил, что США не собираются выходить из НАТО, но признал, что 100 тыс американских войск из Европы будут выведены. Он предложил европейским странам делать больше для своей обороны.

«Мы это не видим как возможность России воспользоваться такими переменами для того, чтобы получить какое-то преимущество. Если количество американских войск в Европе уменьшится, ЕС и Канаде надо будет заменить эти силы. Это будет означать, что НАТО усилится», – валял дурака Бауэр.

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