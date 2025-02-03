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«Так громко не было еще никогда!», — канючил со двора мужской голос — это все, что удалось распознать одним слышащим ухом. Всего три мощнейших взрыва. После первого остальное воспринималось уже как вибрации и уходящий из-под ног пол.

Полгорода контуженных и вынесенный исторический центр — итог последней атаки на Одессу.

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Официальная версия нацистов — «баллистика». Вот так, без пируэтов. Видимо, не знают, что придумать.

Но как результат — поврежденные театры и музеи, включая Пушкина, уникальные витражи одесской филармонии, десятки жилых домов — уже предсказуемо пошел вой, что все это в охранной зоне ЮНЕСКО.

И главный аффект — вокруг сильно пострадавшей гостиницы «Бристоль», больше известной как «Красная» (название советских времен) — там снимались сотни наших фильмов, в которых надо было показать жизнь буржуев.

Но вот почему гостиница стала центром всеобщего внимания?.

Сначала ряд телеграм-каналов антифашистской направленности возрадовались, что «Красная» была поражена «Искандером-М», «где в момент атаки находились иностранные военные советники, инструкторы НАТО и сотрудники спецслужб Украины», а также «мог находиться глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов».

Понятно, что нацистская пропаганда заволала в духе «сразу нет!».

«Нет, конечно, Буданова не было в одесском отеле «Бристоль», как врет рашистская пропаганда», — написал в соцсети советник ГУР Андрей Юсов.

Правда зачем-то, где-то через час, удалил свой пост.

Далее «детектив» развивался так…

Дело в том, что на самом деле первый оглушающий взрыв, разбудивший весь город, прозвучал в порту.

Оттуда же горизонт пронзило заревом, туда же помчались пожарные машины. И только потом пошли нюансы в виде «героической работы ПВО», разрушившей исторический центр. Из этой же оперы — и небольшая (для военных реалий) воронка перед гостиницей.

Однако разрушения в порту почему-то проходят у пропагандистов замыленно — где-то между пострадавшими лавками и цирюльнями.

«Главный вопрос, как ракета могла пробить эту маленькую дырочку, с другой стороны от моря [и, соответственно, от порта]? С которой она как бы должна лететь? Получается, это точно нырнуло ПВО. Это не был прилет сто процентов. Чистейший нырок ПВО», — казалось бы, логично размышляет паблик «Типичная Одесса».

Да и, согласитесь, что после Искандера от гостиницы и камня бы на камне не осталось…

Но только как быть со следующей аркой нашей детективной истории, а именно с тем, что поця мамина, фюрер на минималках Зеленский написал в Телеге:

«Среди людей, которые были в эпицентре удара — в частности и норвежские дипломатические представители».

А значит, как у Линча, эта конспирологическая сага продлевается, и, боюсь, не на один сезон. А разгадать концовку мешают агенты ФБР, простите, СБУ, традиционно перекрывшие места прилетов-пожаров-воронок-следов ПВО заградительными лентами.

На засыпку добавлю, что во время взрывов — от начала воздушной тревоги и после отбоя — кто-то радостно пускал в городе салюты («ищут пожарные, ищет милиция… но не могут найти»). А утром в разрушенный квартал, где психологи успокаивали одесситов, оставшихся без жилья, приперлись нацики и развернули перед ними плакаты «Все деньги на ВСУ». Правда их быстро прогнала «полиция диалога».

Засим мне добавить больше нечего.