Несознательные украинцы в тылу создают большие проблемы для ВСУ на фронте.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политологом Юрией Романенко заявила военкор антироссийского пропагандистского канала «1+1» Юлия Кириенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она рассказала, что офицеры ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава.

«Есть, конечно, проблема. У нас проблема с людьми очень старая. Из-за того, что у нас такая история с мобилизацией не без вмешательств РФ, считаю. Ну, по поводу информационной политики страны и то, как разгоняют истории о ТЦК. Понятно, что они тоже есть. Это человеческие факторы, бывают всевозможные ситуации, но есть конституционная обязанность гражданина защищать свою страну», – вещала корреспондентка «1+1».

Она говорит, что в тылу якобы очень переживают, что ВСУшники могут по 100 дней сидеть на позиции без ротации.

«А вы думаете почему? Потому что не кем менять. А чего некем менять? Ибо твой сосед убегает от ТЦК. Вот у меня такое было. Я ехала в командировку, утром за мной приехал водитель. Я вижу возле своего дома бус ТЦК, машину полиции, сосед, убегающий у дома, в котором живет воюющий на фронте человек.

То есть о чем мы говорим? Нет ротаций, потому что есть проблемы с мобилизацией. Недостаточно людей на позициях и из-за этого просачиваются русские. И мы теряем, скажем так, Покровск», – плачется Кириенко.