Украинская литература  психически травмирует детей и пропагандирует войну – киевский философ

Украинизация привела к колосальному падению интеллектуального уровня в стране.

О этом в эфире «Новоости live» заявил киевский философ Серегй Дацюк, ранее горячо поддержавший оба майдана, передает корресопндент «ПолитНавигатора».

«Что значит, что мы украинизируем? А это значит вот что. Мы все годы независимости убивали науку, пока мы не дошли до ситуации, когда её практически нет. Мы убивали инженерные школы и инженерное образование в школах. Последовательно мы убивали промышленность, мы убивали воображение у детей, не давая возможности ни в чём ему проявляться.

И вот смотрите, а вот говорим: «Боже, упаси тебя куда-то посмотреть. Ты должен думать на украинском и говорить и думать всё, что тебе скажут в Украине», – описывает сложившуюся ситуацию философ.