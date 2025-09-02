Украинская литература  психически травмирует детей и пропагандирует войну – киевский философ

Игорь Шкапа.  
02.09.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 289
 
Дзен, Культура, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинизация привела к колосальному падению интеллектуального уровня в стране.

О этом в эфире «Новоости live» заявил киевский философ Серегй Дацюк, ранее горячо поддержавший оба майдана, передает корресопндент «ПолитНавигатора».

«Что значит, что мы украинизируем? А это значит вот что. Мы все годы независимости убивали науку, пока мы не дошли до ситуации, когда её практически нет. Мы убивали инженерные школы и инженерное образование в школах. Последовательно мы убивали промышленность, мы убивали воображение у детей, не давая возможности ни в чём ему проявляться.

И вот смотрите, а вот говорим: «Боже, упаси тебя куда-то посмотреть. Ты должен думать на украинском и говорить и думать всё, что тебе скажут в Украине», – описывает сложившуюся ситуацию философ.

Негативно он высказался об украинской литературе, которая тиражирует ресентимент.

«Ресентимент – это не про иное. Ресентимент – это про отторжение самой допустимости иного. Про то, что ты должен помнить только прошлое и иметь цель отомстить за прошлые обиды. Вот это ресентимент. Если вы будете преподавать ту же украинскую поэзию, что преподавали в школе мне, вы будете производить психически травмированных детей, нацеленных на следующую войну», – предупреждает Дацюк.

Метки: ,

