Украинская армейская бригада, спонсируемая Францией, потерпела полный крах – The Economist

Сергей Рыжов.  
17.01.2025 09:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Политика, Украина, Франция


На Западе разочарованы бездействием высшего военного и политического командования Украины в сфере проблем с мобилизацией, пишет ротшильдовский журнал The Economist. В качестве примера, выявившего серьезные недостатки в военном командовании, приводится недавний громкий скандал в 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская».

 «Украинская армейская бригада, спонсируемая Францией, потерпела полный крах. Дезертирство в 155-й бригаде, которае стоило $930 млн, осветило сложный процесс мобилизации в Украине, бездействие высшего командования и растущее разочарование союзников», – отмечается  в материале.

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На Западе разочарованы бездействием высшего военного и политического командования Украины в сфере проблем с...
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Издание отмечает, что Зеленский теперь контролирует расследование злоупотреблений властью в армии, чтобы успокоить раздражение Франции.

Новый закон о мобилизации, принятый прошлой весной, не остановил насильственные похищения людей на улице, говорится в статье.

В прошлом году возросло количество дезертиров, доля которых достигает 20% от общего количества поставленных под ружье. Некоторые генералы закрывают глаза на плохие новости, а другие военные обвиняют подчиненных, пишет The Economist.

 

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