Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе разочарованы бездействием высшего военного и политического командования Украины в сфере проблем с мобилизацией, пишет ротшильдовский журнал The Economist. В качестве примера, выявившего серьезные недостатки в военном командовании, приводится недавний громкий скандал в 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская».

«Украинская армейская бригада, спонсируемая Францией, потерпела полный крах. Дезертирство в 155-й бригаде, которае стоило $930 млн, осветило сложный процесс мобилизации в Украине, бездействие высшего командования и растущее разочарование союзников», – отмечается в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Издание отмечает, что Зеленский теперь контролирует расследование злоупотреблений властью в армии, чтобы успокоить раздражение Франции.

Новый закон о мобилизации, принятый прошлой весной, не остановил насильственные похищения людей на улице, говорится в статье.

В прошлом году возросло количество дезертиров, доля которых достигает 20% от общего количества поставленных под ружье. Некоторые генералы закрывают глаза на плохие новости, а другие военные обвиняют подчиненных, пишет The Economist.