Украинская армейская бригада, спонсируемая Францией, потерпела полный крах – The Economist
На Западе разочарованы бездействием высшего военного и политического командования Украины в сфере проблем с мобилизацией, пишет ротшильдовский журнал The Economist. В качестве примера, выявившего серьезные недостатки в военном командовании, приводится недавний громкий скандал в 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская».
«Украинская армейская бригада, спонсируемая Францией, потерпела полный крах. Дезертирство в 155-й бригаде, которае стоило $930 млн, осветило сложный процесс мобилизации в Украине, бездействие высшего командования и растущее разочарование союзников», – отмечается в материале.
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Издание отмечает, что Зеленский теперь контролирует расследование злоупотреблений властью в армии, чтобы успокоить раздражение Франции.
Новый закон о мобилизации, принятый прошлой весной, не остановил насильственные похищения людей на улице, говорится в статье.
В прошлом году возросло количество дезертиров, доля которых достигает 20% от общего количества поставленных под ружье. Некоторые генералы закрывают глаза на плохие новости, а другие военные обвиняют подчиненных, пишет The Economist.
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