Украине выгодно воздушное перемирие – Волкер

Страдающей от постоянных российских ударов Украине выгодно, если в ближайшее время будет объявлен мораторий на взаимные ракетные и беспилотные удары.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что прекращение огня в воздухе будет выгодно Украине из-за ночных обстрелов украинских городов. Но в то же время Украина добилась больших успехов в нанесении ударов по российским военным объектам, складам топлива, нефтеперерабатывающим и складам боеприпасов.

Это лишит Украину такого эффективного оружия, как беспилотники, которые они успешно используют. Но я думаю, что украинский народ был бы рад передышке» – заявил Волкер.

