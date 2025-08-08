Украине выгодно воздушное перемирие – Волкер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страдающей от постоянных российских ударов Украине выгодно, если в ближайшее время будет объявлен мораторий на взаимные ракетные и беспилотные удары.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

