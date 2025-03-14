Украине нужны европейские войска и пилоты уже сейчас – экс-посол в США

Войска на земле и пилоты для истребителей из Великобритании, Франции и других европейских государств срочно нужны Украине.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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