Украине нужны европейские войска и пилоты уже сейчас – экс-посол в США

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 12:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Войска на земле и пилоты для истребителей из Великобритании, Франции и других европейских государств срочно нужны Украине.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Войска на земле и пилоты для истребителей из Великобритании, Франции и других европейских государств...

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«Нам нужны непосредственные быстрые действия, недопущение дальнейшего продвижения России. Не то что там сдерживание в будущем, это уже дальше будет вопрос, а вот недопущение дальнейшего продвижения. Я еще раз настаиваю и буду настаивать на этом. Уже сегодня представители вооруженных сил Франции, Британии, других стран, возможно, скандинавских стран, должны быть на территории Украины.

Возможно, они будут в подразделениях тренировки, возможно, в подразделениях производства оружия. Но пилоты на самолетах могут быть, ветераны сначала на «Миражах», на F-16, но дальше ничего им не закрывает возможность находиться на территории Украины, даже во время войны. У нас, с нашей стороны, никаких проблем здесь не возникнет. С их стороны, их законодательство это позволяет и решения они могут принимать. Я очень боюсь, что эта дискуссия о миротворческих силах где-то в будущем, она закроет вопросы действий прямо сегодня», – заявил Чалый.

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