Украина столкнулась с дефицитом средств на выплату зарплат военным и просит у «западных партнеров» разрешить тратить выделенные на финансирование социальной сферы деньги на оборону.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил полковник СБУ, военный преступник и секретарь оборонного комитета Рады Кирилл Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

