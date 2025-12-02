Украине навяжут план из 119-ти унизительных пунктов – Арестович

02.12.2025 20:54
Замена Зеленского уже не поможет Украине изменить ситуацию на фронте.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От того, что мы поменяем Зеленского на Залужного или Арахамию, на фронте же не станет больше солдат, у россиян не станет меньше дронов. Поэтому любой последователь Зеленского – с тем же комплексом проблем, который привел Украину к тому, что она не может продолжать войну физически.

Точнее, она еще может, но ей не следовало бы. Она подходит к грани стратегического краха, когда будет уже не расторговка, а действительно капитуляция и сдача», – заметил Арестович.

«Сейчас никакой капитуляции нет. Когда говорят слово капитуляция, это просто некрасивая игра на нервах зрителей. А могут быть уступки, которые не в 19 пунктов выкладываются, а в 119, и все не в нашу сторону.

То есть комплекс внешних и внутренних политических обязательств перед РФ, международным сообществом, посредниками, которые у каждого украинца оставят чувство глубокого унижения.

Потому что сейчас, если на этих условиях подпишут мир, то еще можно поспорить, кто там победил. Обе стороны имеют все шансы объявить это своей победой. А тогда не будет шансов», – добавил он.



