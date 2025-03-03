Украинцы перед выбором: с позором потерять лицо или умереть – Бортник

Холодный душ, которым стала ссора Трампа и Зеленского в Белом доме, высветил главный страх украинцев, которые агитировали за майдан и войну – потерять лицо перед жизненной необходимостью мира.

Об этом в своём видеоблоге говорил украинский политолог Руслан Бортник с эмигрировавшей в США дончанкой, экспертом по политической культуре Мариной Черенковой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю о среднем общественном мнении среднего украинца, которого пытаются достать социологические компании. Этого среднего украинца в жизни никогда не существовало, но если в среднем вымерять температуру по палате, в конечном итоге упирается в эти вопросы – люди понимают, что всё неправильно, люди понимают, что случилась катастрофа. Но люди не видят реалистичного выхода из этой катастрофы, который при этом позволил бы сохранить им лицо. Потому что люди очень многим пожертвовали. Я даже не о деньгах и своих жизнях, я о репутации. Люди спорили и агитировали, ненавидели и любили, люди пережили другую жизнь. И резкая смена курса, выход из этой ситуации – означает потерю ими своей же репутации. Даже доярке или продавцу в магазине это очень значимо, потому что они спорили, агитировали, ненавидели, они пережили весь этот цикл», – сказал Бортник.

Черенкова уточнила мнение политолога.