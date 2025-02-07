Украинцы не хотят идти в пехоту – солдат ВСУ

Украинцы не хотят идти в ВСУ из-за отправки в пехоту, в рекрутинговые центры обращаются только онлайн.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил военнослужащий ВСУ Максим Юхневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, с пехотой очень большая проблема. Чем дальше от фронта на запад Украины, тем меньше люди понимают, что такое война, что она в принципе есть. Очень много людей думают, что «меня война не касается, обойдутся без меня». Люди должны понимать, что, если тебя не зацепило сейчас, зацепит завтра, послезавтра. Нужно как-то включаться в этот ритм и идти воевать, защищать свою страну, свои семьи.

На данном этапе наш рекрутинг принимает заявки, к сожалению, только онлайн. Хотелось бы, чтобы и так еще приходили люди общаться. Очень мало людей. Будем начинать работу в общественных местах, будем выходить, пробовать общаться с людьми, привлекать их там», – заявил Юхневич.