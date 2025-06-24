Украинцы начинают постепенно прозревать – военкор Руденко
Некоторые украинцы начинают понимать, что воюют не на той стороне, ведь Зе-режим всю их землю продал иностранным корпорациям.
Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил донецкий военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для тех украинцев, кто стоит сейчас на передовой, это война против захватчика. Так им рассказали, они так думают.
Но на сегодняшний день мы же мониторим соцсети украинские – у них начинают потихоньку открываться глаза», – сказал Руденко.
«Они начинают спрашивать: «Слушайте, а за что мы воюем?» Если здесь мы воюем, чтобы якобы нашу землю не забрали, причем ее никто не забирает, они там будут жить.
А пока они стоят на передовой, сзади их землю уже продают. Причем продают совершенно дальним странам, которые находятся за океаном, которые просто будут заниматься разработкой недр, и Украине уже ничего не будет предложено взамен.
Если создается Совет, в котором Украина даже не будет иметь права выбирать, кому продавать, ей все будут диктовать…», – подытожил военкор.
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