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Некоторые украинцы начинают понимать, что воюют не на той стороне, ведь Зе-режим всю их землю продал иностранным корпорациям.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил донецкий военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для тех украинцев, кто стоит сейчас на передовой, это война против захватчика. Так им рассказали, они так думают. Но на сегодняшний день мы же мониторим соцсети украинские – у них начинают потихоньку открываться глаза», – сказал Руденко.