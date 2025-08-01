Украинцы кончаются: Вашингтон будет воевать с Россией до последнего европейца – Джатрас
Западные санкции вредят европейской экономике гораздо сильнее, чем тем, против кого они были введены.
Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинсс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть поговорка, которая восходит к имперским временам: Россия никогда не бывает такой сильной, какой кажется, и никогда не бывает такой слабой, какой кажется. И мы получаем эти нелепые противоречивые взгляды на Россию с Запада, что, мол, Путин будет у Ла-Манша в мгновение ока.
А потом мы слышим, что Россия настолько слаба, что ее экономика разваливается. Трамп сказал, что их экономика мертва, как и экономика Индии. И если мы продолжим санкции, они рухнут. Они верят в обе эти вещи одновременно», – сказал Джатрас.
«И хотя мы видим, что их экономика становится доминирующей в мире, это не значит, что это разрушит экономику России. Это не разрушит экономику Индии, Китая или даже Бразилии, какие бы санкции мы ни решили ввести.
Но это разрушает европейскую экономику. Сколько страданий готовы терпеть европейцы из-за своего полного подчинения диктату Вашингтона, который просто вредит их странам? И теперь мы сражаемся физически до последнего украинца на фронте и экономически до последнего европейца. И, к сожалению, в большинстве этих стран, за редким исключением, такими как Венгрия и Словакия, нет механизма, который позволил бы изменить это с помощью выборов», – возмущался он.
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