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Украина ведет войну не только на поле боя, но и в языковой сфере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет украинский историк Василий Балушок, поводом для статьи которого стало увольнение языкового омбудсмена Тараса Кременя, скандально известного русофобией и получившего в народе прозвище шпрехенфюрер.

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Автор признает, что в СССР украинцы удовлетворяли удовлетворяли большинство своих информпотребностей силами русскоязычной коммуникационной сети.

«Вспомним популярность и распространенность центральных (общесоюзных) газет и журналов («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Советский спорт», «Огонек», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Советская женщина» и т.п.), с которыми не могли конкурировать украинские издания, союзное телевидение — «Гостелерадио», фильмы производства «Мосфильм», миллионные тиражи книг для массового читателя, издававшиеся в «центре», и т.п», – пишет Балушок.

По его словам, в этом плане «украинцы все же не сильно отличались от упомянутых чукчей, коряков, нивхов и других малых народов Сибири» и «стремительно теряли украинский язык, национальную культуру, русифицировались и забывали собственную историю».

«Вместе с тем не стоит считать, что информационная зависимость для сообщества все же является далекой от реальной жизни абстракцией. Всегда, когда соседствуют страны с разными по силе информационными сетями, более сильная из них, словно пылесос, втягивает в свою орбиту более слабое сообщество. И этому очень способствует единый язык обозначенных сетей», – признает историк.

Он считает, что должность языкового омбудсмена в этой ситуации крайне важна.