Мы были чукчами – украинский историк
Украина ведет войну не только на поле боя, но и в языковой сфере.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет украинский историк Василий Балушок, поводом для статьи которого стало увольнение языкового омбудсмена Тараса Кременя, скандально известного русофобией и получившего в народе прозвище шпрехенфюрер.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Автор признает, что в СССР украинцы удовлетворяли удовлетворяли большинство своих информпотребностей силами русскоязычной коммуникационной сети.
«Вспомним популярность и распространенность центральных (общесоюзных) газет и журналов («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Советский спорт», «Огонек», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Советская женщина» и т.п.), с которыми не могли конкурировать украинские издания, союзное телевидение — «Гостелерадио», фильмы производства «Мосфильм», миллионные тиражи книг для массового читателя, издававшиеся в «центре», и т.п», – пишет Балушок.
По его словам, в этом плане «украинцы все же не сильно отличались от упомянутых чукчей, коряков, нивхов и других малых народов Сибири» и «стремительно теряли украинский язык, национальную культуру, русифицировались и забывали собственную историю».
«Вместе с тем не стоит считать, что информационная зависимость для сообщества все же является далекой от реальной жизни абстракцией. Всегда, когда соседствуют страны с разными по силе информационными сетями, более сильная из них, словно пылесос, втягивает в свою орбиту более слабое сообщество. И этому очень способствует единый язык обозначенных сетей», – признает историк.
Он считает, что должность языкового омбудсмена в этой ситуации крайне важна.
«И вот только сейчас, через 30 лет новой независимости, Украина с большим трудом, прилагая огромные усилия, отрывается от российской сети информкоммуникаций, которая до сих пор частично опутывает ее своей липкой паутиной. Именно поэтому Украине не все равно, кто будет новым языковым омбудсменом, владеет ли он необходимыми знаниями, навыками и опытом. Ведь война, которую ведет сейчас Украина, охватывает и языковую сферу», – резюмирует Балушок.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: