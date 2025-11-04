Украинцы абсолютно разучились критически мыслить – киевский юрист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы совершенно не желают углубляться в важные детали, которые могли бы решить проблемы.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политаналитик и юрист Геннадий Дубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возвращаясь к нашему обществу, я бы даже социологов не стал обвинять. Вот есть ли запрос у нашего общества на информацию о том, как мы видим нашу страну на перспективу 5 лет с точки зрения экономики, каких-то макрофинансовых показателей? Я такого запроса не наблюдаю», – сказал эксперт.

По его словам, украинцы готовы 2-3 года терпеть без отопления для вступления в ЕС.

«Это образ, который сегодня забивает абсолютно любую необходимость осмысливать детали. А если идти в детали, то окажется, что, возможно, тут вот очень тяжело не переступить грань, которую потом назовут нарративами Кремля – и в чём-то обвинят. У нас мыслить и детально разбираться и потребности – нет», – заявил Дубов.

Он считает, что в этой пустоте «рождаются смыслы, которые в плане анализа очень тяжело понять».