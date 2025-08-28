Украинцам в Польше грозят принудительные работы

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 337
 
Дзен, Политика, Польша, Сюжет дня, Украина


В Польше становится все более популярным антиукраинский шовинизм.

Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поляки считают, что бандеровцы изгнали их с мест своего исконного проживания. В Галиции было много польских сёл, и когда пришли немцы, они сначала поручили вырезать евреев и коммунистов. Но когда мясники ОУН попробовали крови, они не могут остановиться, и перешли к полякам, которых просто уничтожили в городках Львовской области, где они жили столетиями. А им создали такой террор, что там почти никого не осталось», – сказал Уралов.

«В Польше растут свои шовинистические настроения. И если победит националистический подход, то их превратят в подобие колонов – полусвободных рабов.

Если Германия продолжит играть в игру «вооружай Украину», то Польша никуда не денется, ей придётся выполнять обязательства. А война не популярна, поэтому им придётся разыграть технологию: мы продолжаем вкладываться в войну, но внутри прижимаем украинцев, и показываем электорату, что боремся за его права», – подытожил политолог.

