Украина выбрала возможность «обо***ться», – депутат Рады
Ситуация на фронте для Украины критическая, вслед за Покровском и Мирноградом встанет вопрос потери Славянска, Краматорска, частей Запорожской и Днепропетровской областей.
Об этом в интервью украинской журналистке Лане Шевчук заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы прекрасно понимаем, что это – прямая дорога на Днепр, прекрасно понимаем, что все ехали через Покровск на Краматорск и Славянск. Также я знаю, что в планах, к сожалению, возможное наступление, более усиленное, и на Славянск, и на Краматорск…
Враг усиленно наступает на Запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя и прилегающих сёл. То есть, ситуация однозначно критическая…
Они стратегически хотят выйти в Днепропетровскую область, дальше будет стоять вопрос по Павлограду», – перечислила Скороход.
По ее словам, Украине следовало бы занять более компромиссную позицию.
«Совсем недавно Трамп сказал: «Если хотят повоевать, пусть повоюют». То есть, предложение со стороны американского президента есть, видение с его стороны есть, но, если наша сторона это не принимает, наверное, нужно дать еще обосраться. Только мне жалко людей, которые за это платят своими жизнями и кровью.
Если бы мы уже вступили в переговорный процесс, я уверена, мы бы с вами сейчас не обсуждали потерю Покровска, Мирнограда и части Запорожского области», – фантазировала Скороход.
Депутат, заигрывая с «громадянами», выдает желаемое за действительное – требования России включали уход ВСУ со всего Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. То есть, это куда большие территориальные потери, зато сохранение человеческих жизней.
