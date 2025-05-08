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Запад обязан сохранять единство, как во времена Перовой мировой войны.

С таким странным тезисом (в ходе Первой мировой страны Запада жестоко воевали, причем в союзе с Россией против Германии) замгоссекретаря министерства обороны Латвии Андис Диланс выступил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единство времен Первой мировой войны мы должны сохранять. Мы должны иметь стратегию не только того, что мы хотим достигнуть, но и понимать, как это сделать. Центром притяжения НАТО является единство. Это безусловно может оставаться и превалировать. Я считаю, что нужно уделять особое внимание коллективной обороне, а также политике открытых дверей и партнерства. Лично я верю, что однажды Украина вступит в НАТО, этого самого прекрасного альянса, который недавно отметил 75 годовщину», – высказался Диланс.

Прибалт поспешил отметить: единство должно строиться на понимании, что «Россия является экзистенициальной угрозой для Запада».