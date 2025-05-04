Украина возобновила удары по Крыму с прицелом на срыв туристического сезона
С 2022 года свои атаки на Крым Украина посвящает началу летней отпускной кампании. В этом году информационный разгон начали еще в апреле, вновь обещая разнести Крымский мост, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В эфире «Первого севастопольского» военкор Роман Сапоньков обратил внимание, что украинская сторона своеобразно отмечает общероссийские праздники.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ввиду этих больших праздников нас ожидают новые провокации и атаки. А с чем это связано? Наверное, это какая-то военная цель: как приходит лето, начинаются очередные атаки на Крым, на наши противовоздушные комплексы. Плюс бьют по морской составляющей. Это с 2022 года продолжается бессменно. Думаю, что это начало этой кампании и приурочено, как украинская страна любит, к нашим национальным праздникам. Зеленский и вся его администрация угрожали и говорили, что праздники они нам испортят. Понятно, что совместили одно с другим, и результат мы увидели», – считает Сапоньков.
Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв усматривает несколько целеполаганий.
«Есть привязка к нашим датам и праздникам. Плюс — реализация всех обещаний и страшилок, которые звучали в течение апреля. Несколько интервью вышло преследуемых у нас по закону террористов, в том числе командующего ВМС Украины Неижпапы и пресловутого Буданова, где чётко было заявлено, что «нет крепостей, которые не могут взять большевики». И Неижпапа заявил о том, что нет такого объекта, который они не смогут поразить, включая Крымский мост. Это их цель, они ни в коем мере мне отходят от своих замыслов уничтожения моста. На что у них хватает сил и средств, тактического опыта. И нам в этом смысле «дадут дрозда», – подытожил Горбачёв.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: