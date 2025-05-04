Украина возобновила удары по Крыму с прицелом на срыв туристического сезона

С 2022 года свои атаки на Крым Украина посвящает началу летней отпускной кампании. В этом году информационный разгон начали еще в апреле, вновь обещая разнести Крымский мост, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Первого севастопольского» военкор Роман Сапоньков обратил внимание, что украинская сторона своеобразно отмечает общероссийские праздники.

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«Ввиду этих больших праздников нас ожидают новые провокации и атаки. А с чем это связано? Наверное, это какая-то военная цель: как приходит лето, начинаются очередные атаки на Крым, на наши противовоздушные комплексы. Плюс бьют по морской составляющей. Это с 2022 года продолжается бессменно. Думаю, что это начало этой кампании и приурочено, как украинская страна любит, к нашим национальным праздникам. Зеленский и вся его администрация угрожали и говорили, что праздники они нам испортят. Понятно, что совместили одно с другим, и результат мы увидели», – считает Сапоньков.

Кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв усматривает несколько целеполаганий.