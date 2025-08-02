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Киевский режим возобновил удары по объектам российской энергетики.

Сегодня стало известно о поражении НПЗ в России, передает корреспондет «ПолитНавигатора»,

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МО РФ отчиталось о «сбитых и перехваченных» дронах в количестве 112 единиц.

«Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске», – проинформировал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Местные власти признали, что загорелось предприятие в Красносулинском районе Ростовской области, где погиб охранник. Сообщает о поврежденном объекте в Пензенской области.

Паблик проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником МО Михаилом Звинчуком, пишет, что в Рязани и Новокуйбышевске поражены НПЗ, а «местами возгорания продолжаются до сих пор».

«Еще один взрыв прогремел в Пензе, где расположены несколько предприятий по выпуску радиотехнических изделий для военной техники. Их украинские формирования активно пытаются достать — предыдущий налет на один из таких заводов в городе был 31 июля», – отмечает паблик.

Указывается, что это один из самых крупных налетов украинских БЛА за последнее время.

«Судя по всему, все это время противник копил дроны, так что с высокой вероятностью в ближайшие дни последуют сопоставимые по масштабу атаки. Возобновление ВСУ ударов по НПЗ направлено на нанесение серьезного экономического ущерба», – пишет «Рыбарь».

В публикации поднимается вопрос необходимости разработки комплекса средств и мероприятий, который даст возможность систематически уничтожать дроны еще при пересечении линии фронта.