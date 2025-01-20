Украина вновь атаковала Казань

Олег Кравцов.  
20.01.2025 09:20
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня в столице Татарстана звучали взрывы – российский город был атакован дронами.

«Система ПВО отработала по украинским беспилотникам, которые пытались атаковать вертолетный завод в Казани. Предварительно, ВСУ запустили по городу реплики турецкого «Байрактара» — БПЛА самолётного типа «Лютый», которые они уже использовали для атаки на Татарстан. Третью волну взрывов казанцы слышали около 6:50, в некоторых районах гудят сирены», – сообщает специализирующийся на происшествиях проект MASH.

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Сегодня в столице Татарстана звучали взрывы – российский город был атакован дронами. «Система ПВО...
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В тг-канале мэрии Казани по этому поводу опубликовали заявление пресс-службы раиса Татарстана.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», – заявили в пресс-службе.

При этом в мэрии призвали местных жителей не размещать в публичном доступе видео полёта дронов, на которых можно различить местность по любым ориентирам.

«И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО. Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности», – предупредили местные власти.

В связи с атакой в Росавиации объявили о временном прекращении работы аэропортов в Казани, Нижнекамске и Ижевске.

Минобороны РФ заявляет, что всего сбито и перехвачено 31 БПЛА в семи регионах.

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