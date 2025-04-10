Украина входит в период Руины – эксперт

Вадим Москаленко.  
10.04.2025 15:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 108
 
Дзен, Общество, Украина


Послевоенную Украину ждёт нищета, разруха, бандитизм и взаимная вражда.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Послевоенную Украину ждёт нищета, разруха, бандитизм и взаимная вражда. Об этом на канале «UkrLife»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина оказалась втянута в затяжную войну, к которой она была не готова абсолютно. И результатом этой войны стала не только в хлам уничтоженная экономика, но и демографическая катастрофа. Абсолютно бессмысленно. Для Украины это катастрофа.

Перспективы послевоенной Украины видятся в совсем не радужных цветах. Не исключено, что вслед за войной может наступить период Руины – уничтоженная экономика, внутренний распри, противоречия, высокий градус агрессии и ненависти могут привести к тому, что начнется выяснение отношений друг с другом», – сказал Золотарев.

«И предпосылки для этого сталкивания украинцев лбами, мы это видим. И для меня это удивительно, что во время войны власть, которая должна была, по идее, действовать в формате «кто не против нас, тот с нами», она действует по принципу «Кто не с нами, тот против нас». А результат – извне сейчас Украина выглядит совсем не так, как это было в 22 году, и выглядит в не лучшем свете. Увы, это данность.

Поэтому позиция команды Трампа, она не изменилась – по отношению к Украине она предельно скептична», – добавил политолог.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить