Украина входит в период Руины – эксперт
Послевоенную Украину ждёт нищета, разруха, бандитизм и взаимная вражда.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина оказалась втянута в затяжную войну, к которой она была не готова абсолютно. И результатом этой войны стала не только в хлам уничтоженная экономика, но и демографическая катастрофа. Абсолютно бессмысленно. Для Украины это катастрофа.
Перспективы послевоенной Украины видятся в совсем не радужных цветах. Не исключено, что вслед за войной может наступить период Руины – уничтоженная экономика, внутренний распри, противоречия, высокий градус агрессии и ненависти могут привести к тому, что начнется выяснение отношений друг с другом», – сказал Золотарев.
«И предпосылки для этого сталкивания украинцев лбами, мы это видим. И для меня это удивительно, что во время войны власть, которая должна была, по идее, действовать в формате «кто не против нас, тот с нами», она действует по принципу «Кто не с нами, тот против нас». А результат – извне сейчас Украина выглядит совсем не так, как это было в 22 году, и выглядит в не лучшем свете. Увы, это данность.
Поэтому позиция команды Трампа, она не изменилась – по отношению к Украине она предельно скептична», – добавил политолог.
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