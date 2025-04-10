Украина входит в период Руины – эксперт

Послевоенную Украину ждёт нищета, разруха, бандитизм и взаимная вражда.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина оказалась втянута в затяжную войну, к которой она была не готова абсолютно. И результатом этой войны стала не только в хлам уничтоженная экономика, но и демографическая катастрофа. Абсолютно бессмысленно. Для Украины это катастрофа. Перспективы послевоенной Украины видятся в совсем не радужных цветах. Не исключено, что вслед за войной может наступить период Руины – уничтоженная экономика, внутренний распри, противоречия, высокий градус агрессии и ненависти могут привести к тому, что начнется выяснение отношений друг с другом», – сказал Золотарев.