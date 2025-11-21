Украина в ООН послала Трампа с его мирным планом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подавив бунт внутри своей парламентской фракции, диктатор Владимир Зеленский перешел в атаку на подготовленную в США новую версию мирного плана по Украине.

Позиция, фактически отвергающая план, была озвучена представителем Украины в ООН Кристиной Гайовишин в ходе заседания Совбеза, посвященного этому вопросу.

В своем выступлении сначала она лицемерно заявила о стремлении Украины к миру и готовности к переговорам, но потом озвучила «красные линии», которые ставят крест на надеждах о мире.

«Мы никогда не признаем – ни официально, ни каким-либо другим образом – временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины как российскую. Наша земля не продается. Украина не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или численности и возможностей наших Вооруженных сил. Мы также не будем терпеть никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать союзы, к которым хотим присоединиться. В любом настоящем мирном процессе должен быть соблюден фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы… мы не будем вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, в частности наш язык», – заявила Гайовшин.

Кроме того, она потребовала от Запада дальнейшее вооружение Украины.

Таким образом, практически все основные пункты в американском документе киевским режимом отвергнуты.

Стоит обратить внимание на выступление постпреда США Майка Волца, который заявил, что войну нужно прекращать, но при этом пригрозил новыми санкциями не Украине, отвергающий мирный план, а России, и пообещал, что его страна продолжит поставки оружия Украине.

А вот российский постпред Василий Небензя сконцентрировался на военных аспектах. Он рассказал о понесенных ВСУ потерях, тяжелом для них положении на фронте, обратив внимание, что «главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций «до последнего бойца», запрещает отступать».

«Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны с Россией. Ему нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась, в том числе для обогащения», – заявил Небензя.

По его словам, звучащие призывы к прекращению огня – лишь попытка дать передышку ВСУ, а не стремление к заключению мира.