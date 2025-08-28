Украина в любом случае отдаст территорию России – Бондаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На грядущей встрече в США, которая состоится уже завтра, представители Украины и России при посредничестве госсекретаря США Марко Рубио будут обсуждать размеры территории, которая отойдет РФ.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

