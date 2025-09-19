Украина в год отдаёт $100 млн на «понты» ларёчника Ермака – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офис Зеленского не стесняет себя в расходах, без которых очень легко и безболезненно можно было бы обойтись.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ермак, согласно закону, не имеет права пользоваться бортом №1 – президентским самолётом, а премьер-министр или вице-премьер – имеет право. Поэтому, когда Ермак на протяжении последнего года девять раз летал в США, он всегда брал на борт вице-премьера, а теперь уже премьера Свириденко, стюардесса, которая легализовала использование им самолёта. Один полёт такого правительственного самолёта стоит 100 тыс.долл. Летали они девять раз. Фактически, миллион долларов ушло на удовлетворение амбиций главного руководителя скрепок и папок, потому что он не может лететь на рейсовом самолёте. Бизнес-класс – где-то тысяч пять в одну сторону… Это же показывает, откуда он. Это понты 90-х. У такого ларёчника, как он, обязательно должен быть номерной знак «999» или «8888».., должен быть Brioni – это всё с того мира, где «понты дороже денег. Только те понты – за наш с тобой счёт», – возмущался Луценко.