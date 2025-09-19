Украина в год отдаёт $100 млн на «понты» ларёчника Ермака – Луценко

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Офис Зеленского не стесняет себя в расходах, без которых очень легко и безболезненно можно было бы обойтись.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис Зеленского не стесняет себя в расходах, без которых очень легко и безболезненно можно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ермак, согласно закону, не имеет права пользоваться бортом №1 – президентским самолётом, а премьер-министр или вице-премьер – имеет право. Поэтому, когда Ермак на протяжении последнего года девять раз летал в США, он всегда брал на борт вице-премьера, а теперь уже премьера Свириденко, стюардесса, которая легализовала использование им самолёта.

Один полёт такого правительственного самолёта стоит 100 тыс.долл. Летали они девять раз. Фактически, миллион долларов ушло на удовлетворение амбиций главного руководителя скрепок и папок, потому что он не может лететь на рейсовом самолёте. Бизнес-класс – где-то тысяч пять в одну сторону…

Это же показывает, откуда он. Это понты 90-х. У такого ларёчника, как он, обязательно должен быть номерной знак «999» или «8888».., должен быть Brioni – это всё с того мира, где «понты дороже денег. Только те понты – за наш с тобой счёт», – возмущался Луценко.

«Госуправление [неразборчиво] в текущем году для того, чтобы использовать всякие подобные хотелки понтовщиков-ларёчников, имело в переводе с гривны 100 млн.долларов!

Вот, на все эти использования народных денег ради удовлетворения жизнедеятельности одной, хоть и очень важной институции президента Украины – 100 млн.долларов! В этом году эта сумма снова выросла, незначительно, но выросла», – рассказа экс-генпрокурор.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить