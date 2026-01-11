Украина уже в НАТО, просто она первая линия обороны без права голоса – немецкий эксперт

Елена Острякова.  
11.01.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 385
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО может делать с Украиной «все, что угодно», не принимая ее в свои члены.

Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина, к сожалению, не станет членом НАТО. Но я бы интегрировал украинцев в те структуры, которые у нас есть, не доводя дело до полноценного членства. По сути, нет никакой разницы между ВСУ и вооруженными силами НАТО. По сути, это одни и те же вооруженные силы с той разницей, что у украинцев нет права голоса за столом переговоров НАТО.

Но я бы включил их в состав всех наших командований как страну-партнера. Я бы включил их в состав сил расширенного передового присутствия в странах Балтии», – сказал Масала.

Он считает, что европейские армии должны учиться у ВСУ перед войной с Россией, назначенной на 2029 год.

«Роль Украины в этом процессе будет заключаться в том, что она станет первой линией обороны. Я имею в виду не только наше общество, но и наши вооруженные силы, которые могут многому научиться у украинской армии, потому что это единственная не российская сила в Европе, которая к концу войны будет иметь боевой опыт.

Они извлекут уроки из этой войны, внедрят их в практику, и мы сможем у них поучиться. Не наоборот. Украинцы немногому могут научиться у нас после четырех лет войны, но мы можем научиться у них», – рассуждал Масала.

