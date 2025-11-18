Ситуация на фронте ведет к краху Украины. Она истощается быстрее, чем Россия, а США больше не выдают бесплатной помощи. У Европы же не так много денег на то, чтобы постоянно снабжать украинскую армию.

Об этом в эфире «ntv Nachrichten» заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

