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Politico публикует большое интервью с видным идеологом MAGA, бывшим советником Трампа в его первую президентскую каденцию Стивом Бэнноном. Материал-предостережение озаглавлен симптоматично: «Украина рискует стать «Вьетнамом Трампа».

Развивая этот тезис американский консерватор предупредил, что Дональд Трамп рискует потерпеть неудачу на украинском направлении и может быть еще глубже втянут в военный конфликт там, подобно тому, как с его предшественником Ричардом Никсоном это произошло во Вьетнаме пятьдесят лет назад.

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Бэннон – ныне ведущий популярного в Штатах подкаста War Room, призвал готовиться к крупным политическим разборкам из-за вмешательства США в дела Украины.

Он выступает за прекращение крайне важной американской военной помощи Киеву, но опасается, что его бывший босс попадет в ловушку, расставленную «невероятным альянсом американской оборонной промышленности, европейцев и даже некоторых друзей самого Бэннона», которые, по его мнению, сейчас находятся в заблуждении.

В их числе был назван Кит Келлог, которого Трамп выбрал на пост специального посланника по Украине и России.

«Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она стала его войной, а не войной Линдона Джонсона», — сказал Бэннон.

Келлог утверждает, что любая сделка по прекращению конфликта должна включать надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия не начала боевые действия снова. Келлог говорил о сохранении военной помощи США, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее заключить выгодное в том числе и для Киева соглашение.

«Несмотря на дружбу с Келлогом, Бэннон считает, что подобные проволочки только усилят риск втягивания США в противостояние, которое, по его мнению, невозможно выиграть и которое не отвечает национальным интересам Америки. За кулисами он яростно лоббирует, чтобы Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник заявил, что быстро закончит конфликт. Он утверждает, что Трамп должен сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому: «В городе новый шериф, и мы собираемся заключить сделку, и мы собираемся сделать это быстро», – так описывает взгляды Ьэннона на украинскую проблему Politico.

Зеленскому, по мнению Бэннона, следует обратить внимание на то, как Трамп заставил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласиться на соглашение с ХАМАС о прекращении огня и выводе войск из Газы в обмен на заложников.

Соответственно, ближневосточный кейс – это своего рода базовая модель того, как будет происходить замиркние на Украине.

Отметим, что в представлении Бэннона главный стратегический противник Штатов – это Китай, а не РФ, которую он не считает способной стать серьезной помехой на пути американской гегемонии.