Украина провалила план Запада по развалу России

Украина нужна США сейчас только для торгов с Россией.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже по Украине судьба решена. Она неинтересна Западу, Америке непосредственно. Администрации Трампа с нее нечего уже взять. Она свою функцию даже не выполнила, ее функция была – повалить в Россию, что якобы война между Россией и Украиной, не военным путем, а политическим, что типа воюют два братских народа, близких друг другу.

Теория Бжезинского, что в России будет просто переворот, и она как бы разделится на 50 или 3 части, эту функцию Украина не выполнила. Так что сейчас Америка не видит никакого плана по Украине вообще, плана победы вообще там нет никакого, выгоды нет никакой. Ее просто используют для торгов и как только это торги закончатся, Украину просто отдадут назад России и все», – заявил Телиженко.