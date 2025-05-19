Украина провалила план Запада по развалу России

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина нужна США сейчас только для торгов с Россией.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина нужна США сейчас только для торгов с Россией. Об этом в эфире видеоблога...

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«Уже по Украине судьба решена. Она неинтересна Западу, Америке непосредственно. Администрации Трампа с нее нечего уже взять. Она свою функцию даже не выполнила, ее функция была – повалить в Россию, что якобы война между Россией и Украиной, не военным путем, а политическим, что типа воюют два братских народа, близких друг другу.

Теория Бжезинского, что в России будет просто переворот, и она как бы разделится на 50 или 3 части, эту функцию Украина не выполнила. Так что сейчас Америка не видит никакого плана по Украине вообще, плана победы вообще там нет никакого, выгоды нет никакой. Ее просто используют для торгов и как только это торги закончатся, Украину просто отдадут назад России и все», – заявил Телиженко.

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