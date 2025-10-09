Украина проигрывает точь-в-точь «по Бисмарку»! – тревога в Раде

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 435
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика


Зарплаты в украинской сфере образования настолько низкие, что она не может конкурировать с соседями.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Педагоги являются наиболее забытой категорией наших бюджетников, тех, кто работает на государство. И мы это, к сожалению, как государство… подтверждаем уровнем их заработных плат. Если у нас у учителя средняя заработная плата 15 тысяч гривен, а есть такие учителя, которые получают 8 тысяч, а на руки, соответственно, 6 тысяч, то мы точно делаем все, чтобы наш учитель проиграл.

А Бисмарк говорил, что оккупант приходит туда, где проиграл учитель!

Заработная плата в сфере образования в 2,5 раза меньше, чем в сфере обороны, в 4 раза меньше, чем в сфере финансов. Очень важно также и внешкольное образование, и дошкольное образование. 9,5 тысячи – максимальная заработная плата для внешкольного образования. И это абсолютно неприемлемо!», – жаловался депутат.

Его поддержал депутат от «слуг» Сергей Колебошин, возмутившийся, что клика Зеленского отказывается поднимать зарплаты учителям.

«В 2017 году предыдущий созыв Рады принял Закон «Об образовании», а в 2020 году мы с вами приняли Закон «о полном общем среднем образовании», где четко записана норма о 3 минимальных заработных платах, с которых должна стартовать заработная плата учителя.

Но соответствующую поправку до сих пор не поддержали. А без этого мы не можем говорить об адекватном будущем нашей страны», – добавил парламентарий.

Метки: ,

