Украина проигрывает точь-в-точь «по Бисмарку»! – тревога в Раде

Зарплаты в украинской сфере образования настолько низкие, что она не может конкурировать с соседями.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Педагоги являются наиболее забытой категорией наших бюджетников, тех, кто работает на государство. И мы это, к сожалению, как государство… подтверждаем уровнем их заработных плат. Если у нас у учителя средняя заработная плата 15 тысяч гривен, а есть такие учителя, которые получают 8 тысяч, а на руки, соответственно, 6 тысяч, то мы точно делаем все, чтобы наш учитель проиграл. А Бисмарк говорил, что оккупант приходит туда, где проиграл учитель! Заработная плата в сфере образования в 2,5 раза меньше, чем в сфере обороны, в 4 раза меньше, чем в сфере финансов. Очень важно также и внешкольное образование, и дошкольное образование. 9,5 тысячи – максимальная заработная плата для внешкольного образования. И это абсолютно неприемлемо!», – жаловался депутат.

Его поддержал депутат от «слуг» Сергей Колебошин, возмутившийся, что клика Зеленского отказывается поднимать зарплаты учителям.