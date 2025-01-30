Украина проиграет независимо от США и воли Трампа – американский профессор

Украине не светит победа в противостоянии с Россией.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас здесь ситуация, когда независимо от Трампа, русские на поле боя добиваются больших успехов почти по всем показателям. Если вы читали «Нью-Йорк Таймс» сегодня утром или «Экономист» сегодня утром, то вы знаете, что русские наступают, а Украина находится в отчаянном положении. А теперь представьте, что Трамп хочет прекратить поддержку Украины, которая сильно зависит от нас, и просто уйти.

Украинцы обречены, русские обязательно одержат верх. Я давно говорил, что они одержат победу. Для украинцев эта война не закончится хорошо, но они проиграют. И это приведет к катастрофическому поражению Украины. Просто ужасно думать о том, что произошло с Украиной, и что будет дальше. И это будет катастрофой для НАТО и для Запада», – заявил Миршаймер.