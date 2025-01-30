Украина проиграет независимо от США и воли Трампа – американский профессор

Анатолий Лапин.  
30.01.2025 11:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 109
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине не светит победа в противостоянии с Россией.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не светит победа в противостоянии с Россией. Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У нас здесь ситуация, когда независимо от Трампа, русские на поле боя добиваются больших успехов почти по всем показателям. Если вы читали «Нью-Йорк Таймс» сегодня утром или «Экономист» сегодня утром, то вы знаете, что русские наступают, а Украина находится в отчаянном положении. А теперь представьте, что Трамп хочет прекратить поддержку Украины, которая сильно зависит от нас, и просто уйти.

Украинцы обречены, русские обязательно одержат верх. Я давно говорил, что они одержат победу. Для украинцев эта война не закончится хорошо, но они проиграют. И это приведет к катастрофическому поражению Украины. Просто ужасно думать о том, что произошло с Украиной, и что будет дальше. И это будет катастрофой для НАТО и для Запада», – заявил Миршаймер.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить