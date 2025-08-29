Украина превращается в мертвую зону

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 15:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 285
 
Дзен, Политика, Украина


Европейцы заинтерованы в продолжении военного конфликта на территории Украины, несмотря на страшную цену, которую платят ее граждане.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов (в России объявлен в розыск за призывы на Евромайдане подрывать идущие через Украину газопроводы), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый бизнесмен большую часть своего монолога посвятил ругани в адрес российского лидера, но при этом все же признал, что Брюссель не предлагает ничего, что способно остановить войну.

«Им выгодно, чтобы Украина была защитницей Европы, чтобы украинцы гибли, а европейцы наслаждались хорошей и сытой жизнью, чтобы мужчин Украины убивали, а женщины и дети уезжали на Запад в поисках работы», – считает Балашов.

Он подчерчивает, что Запад так не дал согласие, что может гарантировать нейтральный статус Украины, отметив, что появился некий план, который предусматривает раздел Украины на ряд зон.

«Украина уже делится на три зоны. Это не оккупированная часть. Оккупированная часть – это четвёртая зона. Пятая зона – это Крым. Распад продолжается. Дальше – нейтральная зона. А представьте себе нейтральную зону 30 километров. То есть дальность выстрела из пушки дальнобойной 20-30 километров две стороны. Это демилитаризованная зона. А это значит, что она зайдёт аж на Днепропетровскую область», – сокрушается миллионер.

Он считает, что эта зона будет фактически потеряна для Украины.

«Там не будут ни сеять, ни жать, ни жить. Мёртвая зона, так её назовём, нейтральная мёртвая, демилитаризованная зона», – с ужасом говорит Балашов.

