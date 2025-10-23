Украина прекращает существовать как аграрная держава – панихида в Раде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское сельское хозяйство с каждым годом производит всё меньше еды – из-за чего цены за прошедшие 9 месяцев выросли почти в полтора раза.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Индекс сельскохозяйственной продукции в этом году уменьшается на 14%. Животноводство – падение на 4,4%, растениеводство – на 16,4%. Предприятия уменьшили сельскохозяйственное производство в этом году на 17,5%, тогда как хозяйства населения – на 6,8%. Это чрезвычайно большие цифры, потому что сравниваются с прошлым годом, а не довоенным. И падение на 14 % в этом году свидетельствуют о том, что аграрная политика на Украине является неэффективной, и она имеет отрицательный результат», – сказал Колтунович.