Украина потеряет 9 областей, пока Зеленский отвергает условия – Миршаймер

Максим Столяров.  
17.02.2025 18:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Затягивание мирного соглашения приведёт к тому, что российская армия может освободить огромную территорию Украины.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Затягивание мирного соглашения приведёт к тому, что российская армия может освободить огромную территорию Украины....

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«В чём, по моему мнению, заключается основная проблема. В какой-то момент Трампу придётся привлечь к сделке европейцев и украинцев. Это не может быть сделка между США и Россией. И я думаю, европейцы и украинцы будут препятствовать этому.

Если послушать Кира Стармера, то он к моему удивлению заявил, что Украину неизбежно примут в НАТО. Это прямо противоречит тому, что говорит администрация Трампа.

И это заставляет задуматься, как европейцы, американцы и украинцы смогут договориться с русскими так, чтобы это устроило все четыре стороны», – сказал Миршаймер.

«Другая проблема в том, что на это потребуется время. А тем временем, русские одерживают победы на поле боя. И вполне возможно, что все эти события последних дней посеют сомнения в головах украинских военных, снизят их желание сражаться, и приведут к развалу украинской армии. И тогда русские захватят ещё больше территории.

И что тогда будет? Одно дело – говорить о подписании соглашения, по которому потеряны четыре области и Крым. Другое дело – говорить о ситуации, когда русские контролируют 8-9 областей, то есть, большую часть страны, и заставить русских отказаться о этого, чтобы соглашение было приемлемо для украинцев и европейцев», – резюмировал профессор.

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