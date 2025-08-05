Происходящее сегодня на Украине – это закономерная расплата за то, что киевский режим на протяжении восьми лет обстреливал Донбасс и издевался над его жителями.

Об этом в эфире видеоблога «Дневник хача» заявил известный российский дизайнер Артемий Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я все-таки много ездил, у меня много знакомых с Донбасса, и я туда ездил в разные моменты, и общался там с людьми. И я в этих людях всегда видел людей, в отличие от украинцев, которые в какой-то момент людей перестали видеть. Если ты посмотришь, там есть куча всяких зарисовок «95-го квартала», где Зеленский рассказывает о том, как сидят несчастные люди по подвалам, прячутся от бомбежек, и это, типа, был повод для ржаки. То есть, они над своими собственными гражданами издевались, что, типа, вот вы хотели русский мир, а получили бомбы, сидите в подвале. Такой у них был нарратив», – отметил он.