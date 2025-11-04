Украина неспроста загубила элитный десант под Покровском – ветераны СВО

Анатолий Лапин.  
04.11.2025 20:24
Высадка спецназа ГУР с вертолета в окрестностях Покровска – это не просто акция со стороны украинского командования. Очевидно, что таким образом военные планировщики отрабатывают какую-то операцию на будущее.

К такому выводу в эфире видеоблога «Центральный канал» пришли бойцы спецназа ВС РФ, воевавшие в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть вариант такой, что на данных высадках – что на воде, что с вертолетов, кураторы, советники, инструкторы – как угодно их называйте, они просто обкатывают свою тактику, которую они пишут», – отметил боец с позывным «Атлет».

Экс-спецназовец, военный блогер Александр Арутюнов, известный как Razvedos, при этом призвал не считать идиотами тех, кто отправлял десант на верную гибель:

«Здесь вопрос в другом – что тренировали, что репетировали, что, возможно, пробовали – вот это вопрос… Какой сценарий, мы же не знаем.

С точки зрения медийки, как ее подали у нас в первый день, – это ВСУ – идиоты. Хотя ВСУ за четыре года войны доказали, что они не идиоты, но мы, почему-то, постоянно пытаемся все равно их идиотами сделать».

