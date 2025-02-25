Украина не вернет территории ни военным, ни дипломатическим путем – Арестович

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Новый мир для Украины не будет лучшим с точки зрения территорий – она не сможет вернуть контроль над своими потерянными землями ни военным, ни даже дипломатическим путем.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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