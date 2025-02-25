Украина не вернет территории ни военным, ни дипломатическим путем – Арестович
Новый мир для Украины не будет лучшим с точки зрения территорий – она не сможет вернуть контроль над своими потерянными землями ни военным, ни даже дипломатическим путем.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть простое правило: победа в войне – это мир, лучше, чем довоенный. Конечно, если мерить территориями, то он не будет казаться лучшим, чем довоенный, но, если мерять возможностями для будущего, а только этим и можно мерить, то мы совершили гигантский скачок, и это в ближайшие короткие сроки станет известно…
Если вы мерите потерянными территориями, то это, конечно, история. Никто их не собирается забывать, отдавать – это Украина, просто надо трезво понимать, что, возможно, мы в ближайшее время не сможем их вернуть даже дипломатическим путем, я уж не говорю о военном», – заявил Арестович.
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