Украины не будет за столом переговоров по будущему миропорядку, где будет решаться в том числе ее судьба. Она не имеет субъектности и не вызывает ничего, кроме жалости, полностью существуя на деньги Запада.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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