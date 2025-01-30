Украина не получит право сидеть за столом переговоров
Украины не будет за столом переговоров по будущему миропорядку, где будет решаться в том числе ее судьба. Она не имеет субъектности и не вызывает ничего, кроме жалости, полностью существуя на деньги Запада.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будет новая Ялта, скорее всего, Си Цзиньпинь, они уже созванивались с Путиным, а Трамп – с Си Цзиньпинем, они, скорее всего, месяца три потратят на согласование позиции, проведут какую-то встречу. И поделят этот самый лучший из миров, в котором мы находимся. И вопрос, где будет место Украины? Заметьте, сразу после того, как они ее поделят, начнется война на периферийных зонах. Она никогда не прекращалась, но она как бы будет усилена. Украина, скорее всего, будет одной из этих периферийных зон и буферным государством. И вот теперь уже от нас зависит, в какой роли мы себя видим и к чему мы готовы. Потому что нас пока никто не спрашивает. Нас и не могут спрашивать. Мы – государство, утратившее суверенитет, почти полностью.
В стране, где, как нам заявили, 90% наших медиа содержится на гранты, это все, что угодно, только не суверенитет. Когда экономика содержится на гранты – это все что угодно, но не суверенитет, но и вооруженные силы содержатся на американские, европейские деньги, не на наши, преимущественно. И вооружения американское и европейское. У нас нет суверенитета и права, и доли. И точнее, право мы заработали кровью и разрушениями, но его не воспринимают всерьез, это право. Нам ужасно сочувствуют, но не воспринимаю всерьез. Потому что, ну, ребята, вы живете на наши деньги, какие требования вы можете выставить», – заявил Арестович.
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