Украина не получит от США гарантии безопасности

США резко урежут финансирование Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои источники говорят со всех сторон, что каких-либо гарантий безопасности реалистичных США Украине не даст. Потому что реалистичная гарантия безопасности, которая предусматривала бы принцип коллективной обороны, войну за Украину, отправку своих войск на Украину, для США сегодня не соответствует американским национальным интересам. Этого не будет. Больше оружия? Больше оружия может. Но кому-то за него надо заплатить», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что больше половина госбюджета Украины наполняется за счет Запада. Так, только запрошлый год боевые действия стоили Украине 100 миллиардов долларов, из которых 35 миллиардов выделили США и до 30 миллиардов – ЕС.