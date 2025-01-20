Украина не получит от США гарантии безопасности
США резко урежут финансирование Киева.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мои источники говорят со всех сторон, что каких-либо гарантий безопасности реалистичных США Украине не даст. Потому что реалистичная гарантия безопасности, которая предусматривала бы принцип коллективной обороны, войну за Украину, отправку своих войск на Украину, для США сегодня не соответствует американским национальным интересам. Этого не будет. Больше оружия? Больше оружия может. Но кому-то за него надо заплатить», – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что больше половина госбюджета Украины наполняется за счет Запада. Так, только запрошлый год боевые действия стоили Украине 100 миллиардов долларов, из которых 35 миллиардов выделили США и до 30 миллиардов – ЕС.
«Мои источники говорят, что пару миллиардов в год [от США] будет помощь, но 180 за три года не будет, и 35 даже в год не будет. Что мы будем делать, когда исчерпается запас прочности – тот, который создан администрацией США, администрацией Байдена? И фронт сдвинется к Днепру за это время, и мы окажемся без денег или с ограниченным ресурсом денег, мы окажемся с ограниченной военной помощью. Она сохранится, но будет совсем не то, что было раньше. А Европа не способна нам компенсировать наши издержки в этой войне», – заявил Бортник.
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