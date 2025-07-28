Украина не может найти деньги на газ

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На Украине лихорадочно ищут деньги на закупку газа в преддверии отопительного сезона, но пока нужных объемов финансирования найти не удается. не горят желанием оказать необходимую помощь и западные союзники.

Так, на днях днях компания «Нафтогаз» отчиталась, что взяла кредит в «Приватбанке», ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойского. Отмечается, что сумма кредита составляет 4,7 миллиарда гривен (около 100 миллионов евро), необходимых «для формирования запасов природного газа».

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Кроме того, на аналогичную сумму и на эти же цели было заключено кредитное соглашение с «Укргазбанком».

«Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой», – пафосно протрубил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Обратим внимание, что оба банка находятся в собственности государства, которое таким образом, по сути, занимает само у себя.

Кроме того, эксперты предупреждают, что это сумма крайне мала и не покрывает нужд Украины в «голубом топливе».

«Со стороны выглядит, что 9,4 млрд грн – это ого-го как много. Но это всего на оплату 400 млн куб. м газа. Как раз тот газ, который Нафтогаз заказывал еще в марте-апреле-мае. Так хорошо «Нафтогаз» еще не жил. Видно вообще нечем платить за газ. Хотя бывший министр энергетики Галущенко избивал себя в грудь, что импорт 2,9 млрд кубов газа финансово подтверждены. Если кто-то не понял, то теперь это так красиво называется банковская гарантия. А будут деньги или нет – неизвестно», – описывает ситуацию член правления киевского Института энерегтических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, к кредитам в госбанках пришлось прибегать после провальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла в Риме 10-11 июня,.