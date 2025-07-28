Украина не может найти деньги на газ
На Украине лихорадочно ищут деньги на закупку газа в преддверии отопительного сезона, но пока нужных объемов финансирования найти не удается. не горят желанием оказать необходимую помощь и западные союзники.
Так, на днях днях компания «Нафтогаз» отчиталась, что взяла кредит в «Приватбанке», ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойского. Отмечается, что сумма кредита составляет 4,7 миллиарда гривен (около 100 миллионов евро), необходимых «для формирования запасов природного газа».
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Кроме того, на аналогичную сумму и на эти же цели было заключено кредитное соглашение с «Укргазбанком».
«Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой», – пафосно протрубил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Обратим внимание, что оба банка находятся в собственности государства, которое таким образом, по сути, занимает само у себя.
Кроме того, эксперты предупреждают, что это сумма крайне мала и не покрывает нужд Украины в «голубом топливе».
«Со стороны выглядит, что 9,4 млрд грн – это ого-го как много. Но это всего на оплату 400 млн куб. м газа. Как раз тот газ, который Нафтогаз заказывал еще в марте-апреле-мае. Так хорошо «Нафтогаз» еще не жил. Видно вообще нечем платить за газ. Хотя бывший министр энергетики Галущенко избивал себя в грудь, что импорт 2,9 млрд кубов газа финансово подтверждены. Если кто-то не понял, то теперь это так красиво называется банковская гарантия. А будут деньги или нет – неизвестно», – описывает ситуацию член правления киевского Института энерегтических исследований Юрий Корольчук.
По его словам, к кредитам в госбанках пришлось прибегать после провальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла в Риме 10-11 июня,.
«Международные партнеры щедро позволили перекроить свою помощь и направить 200 млн. евро на газ. Это когда рассказывают, что в Риме договорились на 5-10-20 млрд евро, нужно знать, что осилили договориться лишь на 200 млн евро на газ. Ну, бывает, ошиблись в нулях. Поэтому в гривнах выглядит впечатляюще, а в объемах газа, как раз 400 млн кубометров хватит зимой на дней 7-8. И это экономно», – предупреждает Корольчук.
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