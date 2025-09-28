«Украина – не конечная цель Путина, а наша передовая линия фронта» – командующий ВС Латвии призвал к действиям
Латвия в срочном порядке вооружается до зубов, обеспечивает расширение контингента натовских союзников на территории страны и увеличивает личный состав собственной армии.
Об этом на конференции Военного комитета НАТО в Риге заявил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны рассматривать Украину не как конечную цель этой агрессии, а как линию фронта в противостоянии, которое охватывает регионы и сферы.
Но альянс решительно отреагировал. Недавние нарушения воздушного пространства напомнили нам, что наша безопасность не гарантирована.
Активация НАТО в Балтийском регионе, а теперь и в Восточной Европе продемонстрировала нашу способность координировать действия и решительно реагировать на провокации у наших восточных границ. Это сдерживание в действии, и оно посылает сигнал далеко за пределы Европы», – вещал Пуданс.
Он добавил, что каждый союзник должен внести свой вклад в безопасность, и привёл свою страну в пример.
«Латвия действует решительно. Мы инвестируем в многоуровневую ПВО, береговую оборону, беспилотники и системы противодействия им, новые БМП, артиллерию и логистику. Строительство нового полигона, «Селия», который станет одним из крупнейших в Европе, значительно повысит нашу боеготовность и взаимодействие с союзниками.
В ближайшие годы наши приоритеты будут заключаться в обеспечении надёжного сдерживания и укреплении обороны, включая увеличение присутствия союзников, совершенствовании собственных возможностей, развитии инфраструктуры и увеличении численности личного состава», – воинствовал латышский генерал.
