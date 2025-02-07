«Украина изнашивает российские войска, но этого мало» – немецкий политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поражение Украины – это, прежде всего, будет означать приближение России к границам НАТО и миграционные проблемы для Западной Европы.

Об этом на канале «phoenix» заявила немецкий политолог, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Речь идёт не только об Украине, но и о том, как мы организуем безопасность в Западной Европе, то есть – в наших собственных интересах, чтобы мы защищались от этих российских намерений. И стабильная суверенная Украина является очень важным вкладом в это, наша безопасность в Западной Европе растёт, когда есть Украина, которая может защитить себя. Или, другими словами, которая в настоящее время изнашивает российские войска. Украина – уже обеспечивает нам безопасность и стабильность. Вопрос, в какой степени мы ещё больше её можем вовлечь в наши оборонные усилия, например, путём более тесного сотрудничества в области вооружений. Украина может производить много вещей быстрее и дешевле. Между западными и украинскими промышленными предприятиями уже существует много сотрудничества. И в конечном итоге, за этим стоит вопрос о том, насколько граница, в которой мы сдерживаем Россию, смещается с восточной российско-украинской границы к границе НАТО», – рассуждала Майор.