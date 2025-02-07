«Украина изнашивает российские войска, но этого мало» – немецкий политолог

Максим Столяров.  
07.02.2025 18:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поражение Украины – это, прежде всего, будет означать приближение России к границам НАТО и миграционные проблемы для Западной Европы.

Об этом на канале «phoenix» заявила немецкий политолог, вице-президент Германского фонда Маршалла в Берлине Клаудиа Майор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поражение Украины – это, прежде всего, будет означать приближение России к границам НАТО и...

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«Речь идёт не только об Украине, но и о том, как мы организуем безопасность в Западной Европе, то есть – в наших собственных интересах, чтобы мы защищались от этих российских намерений. И стабильная суверенная Украина является очень важным вкладом в это, наша безопасность в Западной Европе растёт, когда есть Украина, которая может защитить себя.

Или, другими словами, которая в настоящее время изнашивает российские войска. Украина – уже обеспечивает нам безопасность и стабильность.

Вопрос, в какой степени мы ещё больше её можем вовлечь в наши оборонные усилия, например, путём более тесного сотрудничества в области вооружений. Украина может производить много вещей быстрее и дешевле.

Между западными и украинскими промышленными предприятиями уже существует много сотрудничества. И в конечном итоге, за этим стоит вопрос о том, насколько граница, в которой мы сдерживаем Россию, смещается с восточной российско-украинской границы к границе НАТО», – рассуждала Майор.

«Это означает, что наш интерес к стабильной Украине чрезвычайно велик. Если она потерпит неудачу, если Россия выиграет эту войну, и Украина перестанет существовать как отдельное государство – для нас в Западной Европе это проблема не только политики безопасности, но и социальная. Это будет проблема для нас в Западной Европе – миграция и другие последствия»,  – добавила немка.

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