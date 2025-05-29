Переговорного процесса между Москвой и Киевом не существует – он идет между Вашингтоном и Москвой, и сколько еще областей потеряет Украина из-за своей недоговороспособности, можно только догадываться.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил перебравшийся после конфликта с Зеленским на Запад депутат Верховной рады Артем Дмитрук, спикер «Клуба народного единства».

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«Пока переговорная группа состоит из тех, кто в неё входит — просто друзей Зеленского, мы будем упираться в трагедию. «Четыре плюс один», Крым и ещё четыре области — это ультиматум, поставленный Российской Федерацией той переговорной группе и тому составу, который есть на сегодняшний день. Был бы другой состав, ультиматум был бы совершенно другой, а то и вовсе не было бы, потому что была бы другая повестка и совершенно другое планирование будущего»,- считает депутат.

На замечание ведущего о том, что создание «буферной зоны» на украинской территории ставит крест на продолжении переговоров в рамках «Стамбула-2» или «Ватикана-1», нардеп заметил, что фактически они и так мертвы.

«Исходя из того, что есть на сегодняшний день: четыре плюс один, сегодня-завтра превратятся ещё три и более областей. Это устраивает, конечно же, действующий режим, но никак не может устраивать саму Украину и её граждан. Происходящее при действующей власти будет вести нас именно к этим событиям: ничего хорошего они нам не могут показать, потому что нет общих точек соприкосновения действующего режима с Москвой. Сегодня есть более-менее понятные взаимоотношения только в одном переговорном процессе – между Вашингтоном и Москвой, а переговорный процесс между Москвой и Киевом мёртв, его, по сути, не существует», – указал Дмитрук.

Он добавил, что параллельно идут переговоры Трампа с ЕС, и это «процесс западной улыбки» – политики улыбаются друг другу, но европейцы только и ждут, пока Трамп оступится, чтобы продолжать свою программу. Поэтому только Вашингтон и Москва могут изменить общую тенденцию.