Украина готовится к ядерному удару и уже закупила в Израиле тысячи доз препарата от радиации

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Издание The Times of Israel утверждает, что Украина закупила в Израиле тысячи доз препарата от радиации на случай ядерной угрозы. Партнером Киева в этой сделке выступила израильская биотехнологическая компания- разработчик клеточных технологий на основе плаценты.

«Украинский банк пуповинной крови Hemafund на фоне растущей ядерной угрозы договорился с израильской биотехнологической компанией Pluri из Хайфы о поставке 12 000 доз препарата PLX-R18 для лечения лучевой болезни. Договор был заключен в марте 2025 года, через две недели после удара дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)», – говорится в материале.

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Соглашение предполагает, что Pluri при условии финансирования от правительства и частного сектора произведет и поставит на начальном этапе 12 000 доз своего средства, которого хватит для терапии 6000 человек.

Hemafund со своей стороны будет хранить и контролировать эти запасы, а также доставлять их в медучреждения по всей Украине в случае необходимости.

Отмечается, что состояние, также известное как синдром острого гемопоэтического облучения (H-ARS), возникает, когда человек подвергается воздействию высоких уровней ионизирующего излучения, например, во время ядерной атаки или аварии. Происходит разрушение костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, инфекции и кровотечениям. Смерть может наступить через четыре-восемь недель, если не получить эффективного лечения.

В течение последних двух десятилетий биотехнологическая фирма Pluri использует стволовые клетки, извлеченные из плаценты, пожертвованной здоровыми женщинами, родившими с помощью кесарева сечения, в больницах по всей стране. Одиночные клетки плаценты культивируются в запатентованной 3D-биореакторной системе с микросредой, которая напоминает и моделирует человеческое тело.

«Клетки являются строительными блоками жизни — все в нашем мире начинается и заканчивается клетками», — сказал главный коммерческий директор Pluri Нимрод Бар Цви в интервью The Times of Israel. «Эти крошечные клетки являются удивительными существами, которые существуют практически в любом аспекте нашей жизни, независимо от того, получаем ли мы их от людей, животных или растений».

Бар Цви объяснил, что после помещения в биореакторы стволовые клетки цепляются за каркасы и начинают «общаться друг с другом и размножаться, подобно тому, как это происходит в человеческом организме, и они выделяют белки, когда мы имитируем условия естественной среды, в которой они должны расширяться».

Pluri и украинский Гемафонд заявили, что они также будут стремиться продвигать клинические испытания для регистрации терапии PLX-R18 в качестве меры противодействия радиации и получения необходимых разрешений регулирующих органов от Министерства здравоохранения Украины. Ожидается, что сотрудничество потенциально принесет более 100 миллионов долларов США для обеих сторон.