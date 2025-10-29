Украина перестанет существовать как нация в ходе конфликта с Россией, и Европа не сможет ей помочь.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они не могут выиграть эту войну. Все, что из-за нее происходит, разрушает Европу. Она уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Зеленский, они изменили закон в Украине, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли, они могут покупать землю Украины. Мужское население страны было уничтожено, они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира, и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что таков и был план, если честно», – заявил Карлсон.

Журналист считает, что Европа не сможет помочь Украине победить Россию, но может лишь угробить себя в ходе конфликта.