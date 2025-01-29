Украина атаковала российскую АЭС и нефтебазу

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Украинские дроны продолжают атаковать российские предприятия в тылу.

Минобороны РФ сообщает, что БПЛА минувшей ночью было более 100, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области», – говорится в сводке Минобороны.

Правда, некоторые губернаторы указали другие цифры. Так, по словам, главы Брянской области в этом регионе сбито на пять больше дронов, чем указано в официальной сводке. В Тверской области, написал глава региона Игорь Руденя, дронов было 20, а не восемь, как сообщило Минобороны.

Тревожная новость поступила от губернатора Смоленщины Василия Анохоина.

«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведётся их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет. Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств. Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», – призвал Анохин.

Мониторинговые каналы пишут, что речь идет о Смоленской АЭС, у которой упали обломки беспилотника.

«Работаем в штатном режиме. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Энергоблок 3 в плановом ремонте с 13 января», – в свою очередь говорится о официальном заявлении станции.

Пострадала и Нижегородская область.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет», – написал местный губернатор Глеб Никитин.

При этом в сети, несмотря на запреты, появились кадры большого пожара в Нижегородской области – по предварительным данным, горит нефтебаза в районе Кстова.